Stefan Birčević već neko vreme živi i radi u svom Lazarevcu – u gradu gde je odrastao i napravio prve košarkaške korake. Vratio se u svoju maticu i odlučio da bude kormilar Kolubare, kojoj pomaže na svim nivoima. Bio je igrač, sportski radnik, a sada i trener!

Po prvi put u karijeri će pokušati da pomogne na ovaj način, pošto je zvanično seo na klupu lazarevačkog kluba, sa nadom da će doneti još bolje rezultate klubu koji ima posebno mesto u srcu bivšeg igrača Partizana.

Proslavljeni reprezentativac Srbije će predvoditi Kolubuaru u narednoj sezoni, na opšte oduševljenje svih u klubu. Klub iz Lazarevca je na veoma emotivan način predstavio svog novog trenera.

- Nekad život i karijera odvedu daleko od svog grada. Kroz velike dvorane, velike klubove i dres reprezentacije Srbije. Ali postoje mesta kojima se čovek uvek vraća — ne zbog ugovora, ne zbog košarke, već zbog pripadnosti. Kada je pre dve sezone Stefan Birčević obukao dres Kolubare, Lazarevac nije dobio samo veliko igračko ime. Dobio je svog čoveka nazad. Čoveka koji nikada nije zaboravio odakle je krenuo. Ostao je na parketu onda kada je bilo najpotrebnije da pomogne timu, a onda se tiho pomerio u stranu da bi prostor dobili mlađi. Baš onako kako to rade veliki ljudi i veliki igrači. Danas u drugoj ulozi, ali sa istom emocijom prema svom selu, svom gradu i klubu”, napisala je Kolubara u zvaničnom predstavljanju Birčevića kao novog trenera.