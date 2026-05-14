Odjekuje i zveči posle ispadanja Panatinaikosa od Valensije. Atina traži krivce i uveliko priča o narednim koracima evropskog velikana. Jedan od onih koji se našao na udaru bio je Ti Džej Šorts, a razlog je izjava Ergina Atamana.

Naime, na poluvremenu utakmice je bio surov prema svom igraču, što je izazvalo reakcije mnogih, među kojima se oglasio o celom slučaju i Ofer Janaj.

- Više ćemo koristiti Vasilisa Toliopulosa u napadu. Kada je Ti Džej (Šorts) igrao, napadali smo četiri na pet sa njim - rekao je Ataman tokom meča u Valensiji, a sada je stigla reakcija Šortsovog agenta, koji je poslao jasnu poruku i stao u zaštitu svog igrača.

- Gorak rezultat za tim u ovosezonskom izdanju Evrolige. Ipak, ponosan sam na integritet, moral i karakter koje si pokazao kao čovek tokom cele sezone. Kao čovek koji je na terenu, ti si taj koji je važan i podržavamo te, jer si iznova i iznova dokazao da si sjajan igrač i čovek - napisao je Nikos Spanos na svom Instagramu.