Šorts je u pobedi Panatinaikosa protiv Monaka rezultatom 87:79 za 22 minuta zabeležio 21 poen, tri skoka i dve asistencije, uz šut iz igre 9/13.



On je imao indeks korisnosti 24, pa je tako drugu godinu zaredom MVP plej-ina Evrolige.

- Bio je to sjajan učinak, za tim i mene. Dobar je osećaj što smo prošli u plej-of. Bila je ovo duga godina prilagođavanja, sad je sve nekako krenulo. Srećan sam što mogu da pomognem timu da pobedi - rekao je Šorts.



Sledeće nedelje su na programu četvrtfinalne utakmice Evrolige, kada će se sastati Olimpijakos-Monako, Valensija-Panatinaikos, Real Madrid-Hapoel Tel Aviv i Fenerbahče-Žalgiris.