Sportski direktor Crvene zvezde Mitar Mrkela govorio je pred 179. "večiti" derbi.

Crvena zvezda i Partizan sastaju se na "Marakani" u nedelju od 18.00 časova.

- Od Zvezde su uvek najveća očekivanja, naročito kad je večiti derbi u pitanju. Najveća utakmica u našem fudbalu. Ova utakmica ima posebnu važnost, uz pobedu ili remi matematički obezbeđujemo titulu prvaka Srbije. Ne dešava se često da u direktnom meču sa Partizanom se ostvari nova titula, deveta uzastopna. Najčuvenija koja je odlučila pitanje prvaka odigrana je 1951. kad je Zvezda osvojila prvu titulu prvaka Jugoslavije, pobedom protiv Partizana od 2:0 - rekao je Mrkela u "Jutru" na TV Prva.

Zadovoljan je učinkom Dejana Stankovića.

- Dejan Stanković je došao na polusezoni. Do njegovog dolaska imali smo promenljivu jesen. Evropu smo igrali dobro, prvenstvo smo počeli sa 10 pobeda, da bi onda u preostalih 10 utakmica osvojili 15 bodova. To nas je dovelo na drugo mesto. Prezimili smo na drugoj poziciji. Proleće je opet odlično, ostvarili smo sve pobede. Pre neki dan sa Železničarem je bio jedini nerešen ishod. Imamo veliku bodovnu prednost, verujemo da će biti i bolje.

Razmišlja se i o narednoj sezoni.

- Zvezda se sprema da svake sezone bude jača nego prethodne. U poslednjih 10 sezona smo uspevali. Trudićemo se da i ovog leta obavimo dobar prelazni rok kako bismo imali jaču ekipu. Sva takmičenja su važna, ciljevi su uvek visoki - kaže Mrkela.