Košarkaš Budućnosti iz Podgorice Jogi Ferel proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) ABA lige u aprilu, objavljeno je danas na sajtu takmičenja.



Ferel je na tri utakmice u aprilu prosečno beležio 19,7 poena, 4,3 skoka, 4,3 asistencije, uz indeks korisnosti 26,7.

Ekipa iz Podgorice je u tom periodu zabeležila dve pobede i jedan poraz.

Košarkaši Budućnosti su Top 8 fazu ABA lige završili na četvrtom mestu na tabeli sa 18 pobeda i šest poraza, a u četvrtfinalu će igrati protiv Kluža.