Fudbaleri Partizana gostuju Crvenoj zvezdi u Superligi Srbije u 179. večitom derbiju.

Crno-beli će u jednom od najvažnijih mečeva sezone biti značajno oslabljeni. Naime, Nemanja Trifunović definitivno neće biti na raspolaganju za duel protiv Crvene zvezde. Povreda koju je zadobio uoči meča sa Vojvodinom ispostavila se kao teža nego što se u prvi mah činilo. Iako je uprkos problemu izašao na teren, dodatni pregledi su pokazali rupturu trbušnog mišića, što znači kraj sezone za ofanzivca crno-belih.

Ova situacija dodatno komplikuje planove trenera Srđana Blagojevića, koji se već suočava sa ozbiljnim kadrovskim deficitom. Zbog suspenzija, van konkurencije su i Stefan Milić, usled parnih žutih kartona, kao i Vukašin Đurđević, koji je isključen u završnici utakmice protiv Novosađana.