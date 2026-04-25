Na današnji dan pre 16 godina košarkaši Partizana pobedili su Cibonu u finalu ABA lige rezultatom 75:74.

Poene odluke postigao je Dušan Kecman, koji je ubacio trojku sa svoje polovine na 0.6 sekundi pre kraja.

Posle regularnog dela meča bilo je 60:60, pa su rivali ušli u produžetak. Lorens Roberts je osam sekundi pre kraja promašio oba slobodna bacanja, a Bojan Bogdanović je trojkom iz ćoška šest desetinki pre kraja pogodio za 74:72 i veliko slavlje u zagrebačkoj "Areni".

I dok su "Cibosi" slavili, Kecman je uzeo loptu i sa svoje polovine terena pogodio trojku za slavlje.

Kecman je munjevito izvedenu loptu prosledio u koš, što je i američki ESPN izabrao u 10 najneverovatnijih završnica sportskih događaja.

