Nekadašnji prvi čovek Dinama iz Zagreba Zdravko Mamić, burno je reagovao na pomen Josipa Broza Tita.

Mamić je poručio da "ne da na Tita", pa se obrušio na sve koji pokušavaju da ospore njegov značaj.

- Ja zbog Tita imam problema jer ne dam na Tita. Šta ćeš ti, klošaru, koji ne znaš nos obrisati, mene uveravati da je bio Tito ovakav ili onakav. Operi usta benzinom da izgovaraš ime Tito - rekao je prilikom gostovanja u emisiji "KIDA Show" Mamić.

Nije se tu zaustavio, već je dodatno naglasio koliko visoko ceni nekadašnjeg lidera Jugoslavije.

- Šta je bio, da li je bio bravar, nije bio bravar. Čovek je sedeo za stolom i samo još dva frajera na svetu, koji su predstavljali drugu i treću trećinu sveta, sedeli su s Titom.