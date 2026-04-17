Mamić je napravio velike uspehe sa zagrebačkim Dinamom, a sada se dotakao Crvene zvezde i njene dominacije, za koju smatra da nije dobra za srpski fudbal.

Mamić je gostovao u emisiji "Kida Show", koja se emituje na Jutjub kanalu Mozzart TV.

- Ja sam u Dinamu prošao sve faze. Od igrača u omladinskoj školi, preko skupljača lopti, do funkcionera. I normalno je da sam sebe video samo u Dinamu. Ali bez problema bih mogao da vodim Hajduk. Da su spojili Hajdukovu i moju energiju, siguran sam da bih kao Mojsije razgrnuo more. Prvo bih razgrnuo Jadransko more, napao Italiju, a potom ceo svet. Hajduk je emocija, energija, fanatizam. Kada bih bio prinuđen da void neki klub osim Dinama bio bi to Hajduk. Onda bi oni 20 godina zaredom bili šampioni - rekao je Mamić, pa se dotakao crveno-belih:

- Za kvalitet lige i takmičenja – to nije dobro. Međutim, teško ćete vi objasniti Zdravku Mamiću dok je bio u Dinamu, ili sada Zvezdinim ljudima na čelu sa Zvezdanom Terzićem da nije dobro da titulu osvaja samo jedan klub. Svako zna da takva dominacija prosto nije dobra za ligu. Ako nema borbe, fajta, ako nema neizvesnosti, to tera ljude sa stadiona. Na razvija se ni kvalitet – ako je neko dominantan. To je najveći problem srpskog fudbala i Partizana. Ne pratim detalje, ali Zvezda je u Srbiji uspostavila čudesnu dominaciju. Kao nekada Dinamo u Hrvatskoj. To su budžeti od 70.000.000 i 80.000.000 evra, za Partizan je to nedosanjana cifra. Ne ta cifra, nego trećina pomenute sume.

Govorio je i o Partizanu: