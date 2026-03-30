Fudbaleri Bosne i Hercegovine na korak su od plasmana na Mundijal. Meč odluke igraju u Zenici protiv Italije.

Pred ovaj duel Sabahudin Topalbećirević, poznati sportski novinar iz BiH, razgovarao je sa Zdravkom Mamićem, koji je jasno istakao da će svim srcem podržavati domaću selekciju.

- Ne mogu da verujem da bilo ko u ovoj državi može da ne navija za Bosnu i Hercegovinu. Navijam za BiH. Naravno da ću u utorak biti u Zenici. Biću u prvim redovima, ogrnut zastavom Bosne i Hercegovine. Povešću i unuke, ponećemo i šal. Vreme je da izađemo iz toga. To je bezobrazno, bolesno. Da postoji ijedan čovek koji ima dokumente BiH, a da se naslađuje i kaže da ne navija za BiH. Navijaj za koga hoćeš, ali mislim da je normalno da svi koji ovde živimo i kojima se deca ovde školuju navijamo za Bosnu i Hercegovinu - izjavio je Mamić.

U svom prepoznatljivom stilu, Mamić je dodao:

- Celoj Bosni želim da zajedno slavimo, da u utorak dignemo Bosnu na noge i da celom svetu je***o majku.

Utakmica između Bosne i Hercegovine i Italije na programu je u utorak od 20.45.