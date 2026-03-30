Borislav Barački „Trba“, nekadašnji odbojkaški reprezentativac, preminuo je danas u Belegišu u 87. godini posle kraće bolesti.

Borislav Barački je sinonim za odbojku u Staroj Pazovi, Vojvodini i nekadašnjoj Jugoslaviji.

Karijeru je počeo u rodnoj Turiji, a kao srednjoškolac, 1958. odlazi u Bački Maglić, gde je igrao do 1960. i potom prelazi u Jedinstvo iz Stare Pazove.

Barački je bio jedan od prvih odbojkaša u nekadašnjoj Jugoslaviji koji je otišao u inostranstvo i igrao u Belgiji od 1967. do 1969.

Po povratku iz Belgije igrao je u Jedinstvu do završetka karijere 1974. godine.

Borislav Barački će biti sahranjen na Gradskom groblju u Staroj Pazovi u sredu, 1. aprila u 12.00 časova.