Srpkinja je potpuno očarala čitav svet

Odbojkašica iz Srbije - Milica Vidačić, više nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Tradicionalno, neke od najlepših sportistkinja sveta dolaze iz Srbije, a Milica je upravo jedna od njih.

Mlada Srpkinja rođena 2006. godine, pokorila je Ameriku, ne samo talentom već i lepotom.

Sa samo 19 godina, ova atraktivna brineta napravila je potez karijere i preselila se u SAD, gde nastupa trenutno za Univerzitet Florida.

Na terenu neumoljiva, a van njega prava lepotica koja oduzima dah.

Za mnoge je baš ona najlepša odbojkašica sveta, a posebno je zanimljivo da je ona ćerka nekadašnjeg košarkaša Partizana - Vladimira Vidačića.

Talentovana odbojkašica ima dva zlatna odličja sa Srbijom na turniru Balkana sa U17 (2022), odnosno U18 (2023) selekcijom Srbije kada je proglašena za najboljeg korektora. Pre odIaska "preko bare" igrala je za Klek, Tent i Partizan.