Srpski fudbaler, Dejan Joveljić, našao se u centru pažnje, ali ovaj put ne zbog umeća na travnatim terenima, već zbog partije u šahu.

Dejan Joveljić je strastveni šahista i ova igra mu je mnogo više od običnog hobija.

Fudbaler Sporting Kanzas Sitija i reprezentativac Srbije je poznat kao jedan od retkih profesionalnih sportista koji se šahom bavi na izuzetno visokom nivou.

Joveljić poseduje impresivan zvanični FIDE rejting od preko 2200 bodova (tačnije 2217), što je na nivou ranga majstorskog kandidata.

Redovno učestvuje na turnirima kada mu fudbalske obaveze to dozvoljavaju. Osvajao je visoke pozicije na amaterskim i brzopoteznim prvenstvima u Beogradu, a ostvario je i zapaženih 6 poena na Evropskom prvenstvu u blic šahu.

Sada je ponovo privukao pažnju šahovske javnosti kada je odigrao neverovatnu partiju sa Levijem Rozmanom, poznatijim kao "GothamChess". U pitanju je američki međunarodni majstor šaha, kreator sadržaja, preduzetnik i autor.

Često nazivan "Internet učiteljem šaha", proizvodi sadržaj na onlajn platformama Twitch, Facebook, TikTok, Instagram i YouTube-u.

Srpski fudbaler je sjajno parirao Amerikancu i oduševio ljubitelje šaha.

Odigrali su veoma neizvesne partije, a Joveljić je uspeo da ostvari pobedu u jednoj od partija protiv poznatog šahovskog kreatora sadržaja.

Događaj je privukao globalnu pažnju na Chess.com platformi, gde je čak objavljen poseban članak o tome kako on kombinuje profesionalni fudbal sa tako visokim šahovskim rejtingom.

Zbog Joveljićevih sjajnih partija, Chess.com je nakon ovog meča privremeno uveo specijalnu opciju koja je omogućavala korisnicima da igraju virtuelne partije protiv njegovog avatara.

