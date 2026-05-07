Kamp se realizuje u okviru programa "Mobilnost, sport i jednake mogućnosti - put ka većoj samostalnosti", koji je finansijski podržalo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja - Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom.

Takmičenje će biti organizovano u ekipnoj i pojedinačnoj konkurenciji, a učestvovaće timovi iz Beograda, Novog Sada, Niša, Kragujevca, Leskovca, Novog Pazara, Paraćina, Smedereva, Šapca, Užica, Sombora i Šimanovaca. Svaka ekipa imaće po tri takmičara, uz mogućnost prijave rezervnih igrača.

Organizatori ističu da šah predstavlja jedan od najinkluzivnijih sportova, jer omogućava ravnopravno učešće osoba sa invaliditetom, podstiče razvoj kognitivnih sposobnosti, samopouzdanja i društvene integracije.

Cilj kampa je jačanje saradnje lokalnih udruženja, veće uključivanje osoba sa invaliditetom u sportske aktivnosti i promocija inkluzivnih modela sporta.

Poseban značaj ovogodišnjem kampu daje formalizovana saradnja sa Šahovskim savezom Srbije, čiji će predstavnici i ekipa aktivno učestvovati u programu. Prema najavama organizatora, saradnja će doprineti podizanju takmičarskog i organizacionog nivoa, ali i većoj promociji šaha kao sporta dostupnog svima.

Tokom tri dana biće odigrano 12 kola, kao i završnica u kojoj će snage odmeriti četiri najuspešnije ekipe. Ekipno takmičenje igraće se po Bergerovom sistemu, dok će pojedinačno biti organizovano po Švajcarskom sistemu. Satnica mečeva i rezultati biće dostupni na međunarodnoj platformi Chess-Results.

U program kampa biće uključeni i mladi šahisti koji tek ulaze u svet takmičarskog šaha, sa namerom da se podstakne veće učešće mladih osoba sa invaliditetom u aktivnostima SPIKS-a i lokalnih udruženja.

Drugog dana kampa, 9. maja u večernjim časovima, planirana je i revijalna partija između pobedničke ekipe Lige u šahu SPIKS 2026 i ekipe Šahovski savez Srbije sa teritorije opštine Nova Varoš. Organizatori očekuju prisustvo predstavnika resornog ministarstva i lokalne samouprave.

Događaj će biti medijski propraćen, a za učesnike su obezbeđeni pehari, medalje i diplome.

Organizatori poručuju da šah za osobe sa invaliditetom predstavlja mnogo više od sporta - simbol upornosti, intelektualne snage i ravnopravnog učešća u društvu.

Kako ističu, inkluzivna Liga u šahu 2026 pokazuje da mogućnosti osoba sa invaliditetom nemaju granice kada postoje podrška, partnerstvo i sistemska briga.