Srpski teniser je na startu turnira savladao kvalifikanta Dalibora Svrčinu sa 2:0, po setovima 6:2, 6:3.

Kecmanović je tako konačno prekinuo negativnu seriju od pet uzastopnih poraza i došao do prve pobede na šljaci ove godine.

Zanimljivo, Miša je u prvom setu svaki put pravio brejk na servis protivnika. To je učinio četiri puta, dok je Čehu to pošlo za rukom dva puta, pa je srpski igrač ovaj deo igre ubedljivo rešio u svoju korist.

Svrčina se stabilizovao u drugom setu. Počeo je da dobija svoje servis gemove, ali je u jednom trenutku popustio i Kecmanović je to odmah kaznio. Potvrdio je brejk i krenuo u veliko slavlje, po kojem se moglo videti da mu je pao kamen sa srca zbog prekidanja lošeg niza.

Kecmanović će u drugom kolu igrati protiv Rusa Andreja Rubljova.