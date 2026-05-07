Mnogo je ljudi u setu tenisa koji su oprezni u onome što govore i ne kažu do kraja iskreno ono što misle... Sa druge strane, Goran Ivanišević je uvek išao "u meso". Uvek je bio direktan i nikada nije krio šta zaista misli.

Već neko vreme se vodi polemika o tome da li bi "velika trojka" mogla da pobedi Karlosa Alakraza i Janika Sinera u ovom momentu. Mnogi neće reći ništa kako se ne bi zamerili "mladim lavovima", ali...

Ivanišević definitivno nije jedan od njih.

-Mogao bih da se kladim da bi Rafael Nadal u prajmu pobedio Janika Sinera i Karlosa Alkaraza kad god bi to poželeo. Nadal je bio drugačiji - rekao je bivši teniser.

Ove njegove reči pokrenule su ogromnu polemiku. Ipak, činjenica je da se tenis mnogo promenio i da danas nema toliko igrača koji bi mogli da ugroze ove u vrhu.

Ivanišević je posle razlaza sa Novakom dugo luta, nije uspeova da nađe pravi posao. Posebno je intresantna bila saradnja sa Stefanosom Cicipasom i kako se to završilo. On danas radi sa Arturom Fisom i početak saradnje je izgleda tako loše.