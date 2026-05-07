Košarkaši San Antonia deklasirali su Minesotu rezultatom 133:95 i tako izjednačili na 1:1 u seriji polufinala Zapadne konferencije NBA lige.

Sparsi nisu uspeli da dođu do pobede u prvoj utakmici uprkos brutalnoj partiji Viktora Vembanjame, ali su se sada bili nemilosrdni i tako poravnali rezultat u seriji.

Od prvog minuta je San Antonio nametnuo žestok ritam koji igrači Minesote nisu mogli da isprate i već do kraja treće četvrine je pitanje pobednika bilo rešeno.

Vembanjama je ponovo bio centralna figura meča. Francuz je postigao 19 poena i uz to imao 15 skokova i dve blokade za manje od 26 minuta na parketu. Čak petorica igrača Sparsa su imala dvocifren učinak. Kod Minesote je Entoni Edvards imao 12 poena i ponovo je meč počeo sa kluipe.