Košarkaši Denvera nalaze se pred eliminacijom, pošto gube od Minesote sa 3:1. Četvrti meč između ostalog obeležio je i haos u finišu čiji je glavni akter bio srpski košarkaš Nikola Jokić.

Kada je sve već bilo rešeno, igrač Minesote Džejdena Mekdenijelsa odlučio je da ide na koš u poslednjoj sekundi i pogodio nakon čega je Jokić dotrčao do njega i nastao je haos.

Ono što je dodatno iznerviralo Nikolu Jokića je što je posle utakmice morao novinarima da objašnjava razloge svoje burne reakcije, pošto kao da su se pravili da nisu znali šta ga je toliko poremetilo:

- Dao je koš, a svi su prestali da igraju. Dajte, ljudi, svi ste videli šta se dogodilo - rekao je Jokić.

Jokić je tokom čitavog obraćanja bio više nego neraspoložen, davao je kratke odgovore, pa je i na pitanje da li žali zbog toga što je uradio i što je isključen samo rekao:

- Ne žalim što sam to uradio. To je nepisano pravilo.

Sledi svakako čekanje na reakciju NBA lige i strepeće svi u Denveru da li će Nikola Jokić biti suspendovan za naredni meč koji se igra u noći između ponedeljka i utorka (4.30) u Koloradu, a kako je sam rekao - nije to uradio da bi pokrenuo ekipu.

- Pokazali smo da možemo na trenutke da budemo dobri, pa izgubimo momentum, fokus, agresivnost. U plej-ofu je svaki posed lopte važne. Dali su toliko poena iz naših izgubljenih grešaka. Mislio sam da je više od 16. Ne možemo da im dopustimo jedan lak koš - rekao je Jokić koji je kritikovao i napad Denvera, uz pohvale na račun odbrane Minesote.





