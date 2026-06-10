Završila je Crvena zvezda ekspresno transfer Kristijana Balova. Samo dan nakon što je predsednik Slavije iz Sofije – Venceslav Stefanov poručio da ponuda crveno-belih nije dovoljno visoka, na Marakani su reagovali i utanačili detalje.

Kako piše "Tema sport" – Zvezda će platiti Balova 2.000.000 evra, što je za 500.000 manje od onog što je prvobitno najavljivano.