Završila je Crvena zvezda ekspresno transfer Kristijana Balova. Samo dan nakon što je predsednik Slavije iz Sofije – Venceslav Stefanov poručio da ponuda crveno-belih nije dovoljno visoka, na Marakani su reagovali i utanačili detalje.
Kako piše "Tema sport" – Zvezda će platiti Balova 2.000.000 evra, što je za 500.000 manje od onog što je prvobitno najavljivano.
- Sve tri strane su srećne – Slavija, Zvezda i Kristijan. Svestan je da je ovo velika šansa za njega, pogotovo ako se uzme u obzir u koje klubove Zvezda prodaje igrače. Pričao sam sa Zvezdanom Terzićem, Dejanom Stankovićem i Markom Marinom, a to su ozbiljna fudbalska imena. Mi kao klub ćemo svakako nastaviti da pružamo šansu mladim i talentovanim igračima iz Bugarske. Prodali smo Martina Georgijeva u AEK prošle zime, a sada Balova u Zvezdu - rekao je Stefanov za bugarski “Sportal”.
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