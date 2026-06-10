Fudbaleri Almerije plasirali su se u finale plej-ofa za ulazak u La Ligu posle velike drame i pobede nad Kasteljonom sa 3:2 u revanšu.

Kako je prvi meč završen 1:1 bilo je jasno da će biti zanimljivo u Almeriji i tako je i bilo. Junak pobede domaćina postao je mladi reprezentativac Srbije Stefan Džodić (21) koji je postigao gol odluke u 90+4. minute utakmice i psolao svoj tim u dvomeč za promociju.

Stefanu je ovo bez sumnje bio najvažniji gol u dosadašnjoj karijeri. Rođen je u Monpeljeu i imao je poziv Francuske da zaigra za njihove mlađe selekcije, ali je izabrao Srbiju.

Njegov otac je Nenad Džodić, nekadašnji reprezentativac Jugoslavije koji je najveći deo karijeri igrao upravo u Monpeljeu.

Mladi vezista bio je deo ovog tima praktično od kako je počeo da se bavi fudbalom, ali je prošle godine pojačao Almeriju i nije pogrešio. Standardan je u prvom timu i ovo mu je bio drugi gol u sezoni uz dve asistencije.