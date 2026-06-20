U jeku priprema za meč sezone koji očekuje Almeriju i Malagu, španski mediji lansirali su vest da je srpski fudbaler Stefan Džodić postao jedna od glavnih meta Deportiva iz La Korunje.

Ugledni dnevnik AS prenosi da tim sa Riazora, nakon obezbeđenog povratka u Primeru intenzivno traga za pojačanjima, a sportski direktor Fernando Sorijano je kao prioritet označio dovođenje štopera sa primesama defanzivnog veziste koji bi ekipi doneo neophodnu čvrstinu na sredini terena.

Izbor je pao upravo na 21-godišnjeg Džodića, mladog reprezentativca Srbije koji nastupa za Almeriju. Sorijano je Srbina gledao uživo 9. juna u dramatičnoj utakmici protiv Kasteljona, kada je andalužanski klub uspeo da izbori plasman u finale baraža Primeru.