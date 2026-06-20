Srpska atletičarka Angelina Topić sprema se za naredni veliki događaj, a u pitanju je "Memorijal Boris Hanžeković" u Zagrebu 26. juna.

Angelina je objavila stori na svom Instagram profilu, na kojem se vidi kako se priprema za predstojeći događaj. Dok preskače lestvicu, u opisu je kratko napisala “Na redu je Zagreb”.

Podsetimo, Angelina Topić je osvojila srebrnu medalju na mitingu “Filothei Women Gala” u Grčkoj, preskočivši visinu 1,96 metara. Prvo mesto je zauzela Crnogorka Marija Vuković, koja je sa 1,98 ispisala istoriju svoje zemlje, jer je oborila nacionalni rekord.