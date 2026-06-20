Ne stišava se bura oko Kristijana Ronalda koji je odigrao katastrofalan meč protiv Konga u kome je Portugal osvojio samo bod.

Ronaldo se nije video na terenu, a njegovu ulogu u timu prokomentarisao je legendarni Pol Skols.

– Mislim da je teško za selektora. Radio sam emisiju sa Robertom Martinezom i pitao sam ga van kamera: ‘Da li ti je on problem?’, jer imam osećaj da jeste mali problem. Sa 41 godinom… Mislim da postoji samo jedna pozicija na terenu na kojoj bi trebalo da počinješ utakmicu sa 41 godinom, a to je golman - rekao je Skols.

Nekadašnji kapiten kluba sa Old Traforda smatra da Ronalda dodatno nervira to što su Mesi i Mbape krenuli žestoko od 1. kola.

– Kristijano će biti baš besan jer je Lionel Mesi dao het-trik, Kilijan Mbape dva gola… To će ga ubijati. Žao mi je Martineza, jer pokušava da ga zaštiti i govori: ‘Imam najboljeg strelca na svetu’, ali duboko u sebi mora da zna da to šteti njegovom timu. Davaće golove u timu koji ima posed, ali u utakmicama sa mnogo tranzicije njegovo kretanje sa 41 godinom je problem. Portugal nema izuzetnog centarfora, ali potreban ti je neko ko trči. Za mene, on treba da igra poslednjih 15 minuta. Možda možeš da se provučeš sa 41 godinom kao štoper ili golman, ali kao centarfor, to jednostavno nije u redu - zaključio je Pol Skols.