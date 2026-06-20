Paragvaj je došao do velike pobede na Svetskom prvenstvu, a da podvig bude još veći – uspeo je da čitavo drugo poluvreme odigra sa igračem manje. Migel Almiron je u finišu prvog dela igre dobio crveni karton, a razlog je novo pravilo koje FIFA uvela za ovogodišnji Mundijal.

Naime, nijedan igrač ne sme da prekrije usta dok razgovora sa bilo kim na utakmici. Inicijalna kapisala za uvođenje novog pravila je bio slučaj Vinisijusa Žuniora i Đanluke Prestijanija, gde su po sredi bile optužbe za rasizam. Da bi se slične scene izbegle, FIFA je rešila da reaguje i ovela je novo pravilo.

Do sada niko nije osetio sankcije istog, sve do utakmice drugog kola između Paragvaja i Turske.

Alimiron je u jednom trenutku prekrio usta dok je bio u raspravi sa protivničkim igračem. Sudijama su primetile scenu i držali se pravila.

Fudbaler Atlante je pocrveneo i neće moći da pomogne svom timu na narednom meču, koji je odlučujući za Paragvaj i igra ga protiv Australije.