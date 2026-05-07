Gotovo na startu meč Partizana i Bosne, ostao je da leži posle jednog duela. Nije se više vraća na teren.

Najverovatnije iz predostrožnosti. Jer, kako nezvanično saznaje Mozzart Sport, na prvu deluje da Milton nije doživeo ozbiljnu povredu kolena, već da se više radi o bolu koji je posledica udarca koleno o koleno. Samo što je deblji kraj izvukao nekadašnji igrač Los Anđeles Lejkersa.

Milton će u četvrtak ujutru ići na snimanje, ali se sve nade polažu na to da nije ozbiljna povreda u pitanju. Odnosno, tako deluje posle inicijalnog pregleda. Ali, da se potvrdi i kod specijaliste.

Crno-beli drugi meč četvrtfinala ABA lige igraju u nedelju u Sarajevu od 17 časova, pa ostaje da vidimo hoće li strelac gotovo 12 poena u proseku u regionalnom takmičenju, uz 2,8 asistencija i 2,1 skok moći da pomogne saigračima.