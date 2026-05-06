Vojinović je u razgovoru za "Mozzart sport" izneo utiske o aktuelnoj sezoni, kao i planovima za iskorak u jubilarnoj 25. sezoni takmičenja.

-Mislim da smo imali veoma uzbudljiv i kvalitetan ligaški deo takmičenja, a u isto vreme bili smo u prilici da ponovo vidimo i određen broj mladih i vrlo talentovanih košarkaša koji su dobili šansu da se razvijaju. Novi sistem takmičenja je po mnogim ocenama opravdao očekivanja, pre svega zbog činjenice da je svaka utakmica imala veliki značaj za konačan plasman. Opšti je utisak da je ABA liga svake sezone sve jača, da opravdava epitet treće lige po kvalitetu u Evropi i to je ono što nas raduje - rekao je Vojinović za "Mozzart sport" i nastavio:

-Prava uzbuđenja tek predstoje u plej-ofu i uveren sam da će ljubitelji košarke uživati u vrhunskim utakmicama. Velika stvar je činjenica da je ove sezone, po prvi put u istoriji regionalnog takmičenja, suvlasnicima ABA lige isplaćena dobit u iznosu od po 100.000 evra i na to smo ponosni. Zahvalni smo klubovima koji ulažu značajna novčana sredstva kako bi angažovali atraktivne i kvalitetne igrače, formirali respektabilne timove, a svi mi u menadžmentu ABA lige ćemo se truditi da unapređujemo funkcionisanje na svim poljima. Siguran sam da će ta sinergija u budućnosti doneti dodatni napredak i iskorak u raznim segmentima.

Istakao direktor ABA lige da je u planu proširenje na 20 klubova, kao i da je takmičenje u pregovorima sa Slovanom iz Bratislave.

-Postoji veliko interesovanje za učešće u ABA ligi sa raznih strana i to je dokaz značaja i kvaliteta ovog takmičenja. Ono što je sada već izvesno jeste da ćemo imati proširenje lige na 20 klubova, jer smo u završnim pregovorima oko vajld karte za učešće Slovan Bratislava. To je jedan izuzetno zanimljiv i ambiciozan projekat, finansijski stabilan i u poslovnom smislu izuzetno stručno vođen. Ostaje još jedno upražnjeno mesto, pretendenata ima nekoliko, a konačnu odluku i završnu reč o svemu tome, kao i do sada, daće članovi Skupštine, odnosno klubovi koji su suvlasnici lige.