Košarkaše Crvene zvezde očekuje četvrtfinalna serija ABA lige protiv Cedevita Olimpije. Prva utakmica je na programu u četvrtak u Beogradu. Serija se igra do dve pobede. Čima Moneke zbog pravila o ograničenom broju stranaca nije bio deo tima koji je igrao u KLS protiv Zlatibora, pa je tu pauzu iskoristio da se posveti drugim aktivnostima

Naime, nigerijski košarkaš će se pojaviti u spotu od srpske pevačice Ivane Boom Nikolić. Ona se oglasila na društvenim mrežama, gde je najavila promociju albuma pod nazivom "2000's". Odlučila je a pesme objavljuje jednu po jednu, a u prvoj će imati posebnog gosta.

Reč je o pesmi "U liftu", koja će svetslos dana ugledati 11. maja u 15 časova. Tada će svi imati priliku da vide kako se Moneke snašao u novoj ulozi. On je neko ko je poznat kao košarkaš koji voli da se posveti publici i koji je dosta aktivan na društvenim mrežama. Moneke je dosta aktivan i na Jutjubu gde ima svoj kanal, na kojem često objavljuje snimke, a sada se odlučio za nešto drugačije.

Zanimljivo je i da Moneke ne bi bio prvi inostrani košarkaš Zvezde koji je bio u spotovima srpskih pevačica. Nešto slično je uradio Džejms Feldin sa Majom Berović.

Košarkaše Crvene zvezde očekuje četvrtfinalna serija ABA lige protiv Cedevita Olimpije. Prva utakmica je na programu u četvrtak u Beogradu. Serija se igra do dve pobede. Čima Moneke zbog pravila o ograničenom broju stranaca nije bio deo tima koji je igrao u KLS protiv Zlatibora, pa je tu pauzu iskoristio da se posveti drugim aktivnostima