Košarkaši Crvene zvezde u petak od 20:45 gostuju Asvelu u okviru 37. kola Evrolige. Crveno-beli žele da ostvare drugu uzastopnu pobedu u takmičenju, ali je situacija vrlo komplikovana jer postoji mogućnost da se obezbedi plej-of, ali i da se ispadne iz Top 10.

To je konstatovao i Čima Moneke pred meč u Francuskoj.

- Utisak je da može sve da se desi. Neki tim može da bude u plej-inu, da bude u top 6, ili da idpasne. Imamo još dve utakmice. Moj plan je da pobedimo obe utakmice. Lično, nervozan sam do bola, Pre utakmice protiv Pariza, sve o čemu smo pričali ili čemu smo se nadali od drugih timove ne bi trebalo da bude važno. Ne razmišljamo o porazima. Da, apsolutno proveravam tabelu.

Otkrio je Nigerijac da je dobio poruku podrške od Novaka Đokovića.

- Da, čestitao je posle meča sa Parizom. Čestitao je nakon utakmice. ZNaš, on zna šta treba da uradim i mi ćemo da izađemo na teren i to ćemo uraditi - rekao je Moneke.

Govorio je i kvalitetima narednog protivnika.

- Fizički su spremni, visoki, igraju čvrsto i nemaju šta da izgube. Ključ nam je da ostanemo usredsređeni i svoji. Znamo kakvi su oni, a kakav tim mi treba da budemo. Moramo da počnemo utakmicu sa istim osećajem ozbiljnosti kao u prošloj, to bi trebalo da bude ključ - zaključio je Čima Moneke.