Luka Jović igra fantastično ove sezone. Srpski napadač blista u dresu AEK-a i rešeta mreže iz nedelje u nedelju.

Bivši napadač Real Madrida je oduševio Grke, a sada mu se klanjaju i Španci, koji ističu da ga je Marko Nikolić u potpunosti preporodio.

AEK gostuje Rajo Valjekanu u prvoj utakmici četvrtfinala Lige konferencije, a Jović je u prvom planu. Do pre samo godinu dana su španski mediji oštro kritikovali Srbina, koji je 2019. godine doveden u Real za 60 miliona evra, ali nije opravdao velika očekivanja.

Posle epizode u Milanu, Jović blista u Grčkoj i pruža sjajne partije, što nije promaklo Špancima. Najšeće ističu sa se Luka preporodio od dolaska u AEK.

- Nikolić je izvukao najbolje iz napadača, koji je za AEK postigao 20 golova. Izgleda da je isti igrač kao što je bio u Bundesligi - opisuju ga ovim rečima grčki novinari, a španski portal As ističe u prvi plan.

Jović (28) je u Atinu stigao prošlog leta, ponovo je pokrenuo karijeru i igra na neverovatnom nivo.

- Pronašao je mesto u ekipi koju vodi srpski trener Marko Nikolić. On je taj koji mu je vratio samopouzdanje. Trener, Srbin kao i igrač, poznaje ga odlično. Jović je izabrao AEK iako je imao ponudu Ovijeda. Želeo je da igra u ekipi koja se bori za trofej. Da restartuje karijeru. To je i uradio. Igra na neverovatnom nivou - piše Dimitris Vergos, novinar grčke Gazet

Jović je postigao 20 golova, 16 u Superligi i četiri u Ligi Konferencija, spreman je i za okršaj sa Rajo Valjekanom.

- Pratim Jovića još od vremena kada je igrao u Real Madridu. Tamo mu nije dobro išlo, ali se preporodio. Dobro se prilagodio, igra na formi kao kada je bio u Bundesligi. Nikolić se odlučuje za formaciju 4-4-2 , a srpski napadač ima odličnu vezu s Vargom. Čak i menjaju pozicije. Kladila bih se da će danas pogoditi protiv Raja. Jović želi da pokaže da se vratio - analizira Elena Papadopoulu, novinarka "Cosmote TV-a".

Janis Stavropoulos iz "Stoiximana", takođe hvali srpskog napadača.

- Jović je vrlo dobar igrač. Zvezda. Bilo mu je potrebno malo vremena na startu, ali sad igra na vrhunskom nivou. Postiže golove, ali doprinosi i u drugim aspektima igre, pomaže sigračima i stvara akcije blizu kaznenog prostora. On je najvrednije pojačanje.