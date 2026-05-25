Fudbaleri kragujevačkog Radničkog obezbedili su opstanak u Superligi Srbije, pošto su u nedelju na svom stadionu "Čika Dača" odigrali 2:2 protiv Javora. TSC je odigrao takođe nerešeno protiv IMT-a 1:1, dok je lučanska Mladost porazila Napredak, pa je u niži rang ispao klub iz Bačke Topole.

Ipak, dešavanja su bila više nego čudna. O sukobu, sa njegove strane verbalnom, sa navijačima, govorio je trener Slavko Marić.

- Tako je. Ovakve utakmice rade igrače, rade i mene kao trenera. Ja sam zadovoljan što sam treću sezonu zaredom ispunio cilj. Novi Pazar plej-of, TSC polufinale Kupa i sada opstanak. Bilo je teško, ali momci su pokazali karakter. Čestitam svima u klubu, čestitam pravim navijačima, a neke ću se ograditi. Čestitam igračima, oni su najviše doprineli opstanku. Ovo će biti šesta sezona zaredom u Superligi, to je prvi put u istoriji kluba. Svi smo ponosni na to. Dosta emocija, ne bih ništa mnogo rekao, svima šaljem čestitke. Kragujevac zaslužuje superligaša i drago mi je da je tako - rekao je Slavko Matić za TV Arena sport.

Kasnije je na konferenciji za medije pojasnio koliko ima povređenih.

- Da se zahvalim pravim navijačima sa Juga, koji su nas bodrili. Jurili su par huligana, oni su izudarali desetak igrača, dva klinca. Nažalost, to je ono loše što moram da spomenem, jer se mešaju osećanja. Eno, momci plaču u svlačionici, a opstali su u ligi. Mislim da se to u istoriji nije desilo. Za prave navijače, za podršku, ja sam im zahvalan do neba - rekao je Slavko Matić.