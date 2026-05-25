Milan je ostao bez Lige šampiona, a onda je usledio totalni haos. Protiv Karljarija im je bio dovoljan samo bod, čak ni to nisu uspeli.

Koliko je situacija kritična, najbolje pokazuje scena ispred stadiona.

Osnivač "RedBird-a" Džeri Kardinale napustio je "San Siro" odmah nakon poslednjeg zvižduka, a u stopu ga je pratio Zlatan Ibrahimović. Naime, obojicu je obezbeđenje ispratilo do parkinga.

Legendarni Šveđanin, koji sada ima ulogu savetnika, doživeo je ono što je do skoro bilo nezamislivo – navijači su ga ispratili salvom uvreda i psovki dok je išao ka svom automobilu.

Bes "Tifoza" zbog gubitka Lige šampiona (za koju je Milanu bio dovoljan i bod) prelio se na sve strukture kluba.

Dok su se igrači i stručni štab povukli u tišinu, a kapije stadiona zatvorile, u ložama su ostali samo Đorđo Furlani i Masimo Kalveli. Muk koji vlada u taboru Milana nagoveštava radikalne poteze.

Ostaje da se vidi šta će biti odluka Milana i kako će izgledati sledeće sezone...