Kako javljaju italijanski mediji, Zlatan Ibrahimović bi mogao da napusti Milan. Ibra je navodno u lošim odnosima sa trenerom Masimilijanom Alegrijem.

Nekadašnji reprezentativac Švedske se čak nije pojavio ni na poslednjoj utakmici crno-crvenih, što je mnoge iznenadilo.

Gazeta delo sport i novinar Đanluka di Marko prenose da "Ibra" neće biti jedini koji će otići i da će sa njim kofere spakovati i direktor Đorđo Furlani.

Očekuje se zato jedan veliki povratak u Milan. U pitanju je Adrijano Galijani.

Galijani je angažovao Alegrija u Milanu za trenerov prvi mandat na San Siru 2010. godine i bio je jedna od glavnih figura iza istorijskih trijumfa roso-nerih u Berluskonijevoj eri.