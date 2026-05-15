Ugledni list Gazeta delo Sport piše da se Pavlović nalazi na listi od petorice fudbalera koji imaju velike šanse da napuste Milan. Razlog je taj što bi Rosoneri mogli da zarade na njemu ozbiljan novac, posebno što ima pozive iz Premijer lige.

Već duže vreme ga prate Kristal Palas i Čelsi, da bi se za stamenog Šapčanina sada "zalepio" i Mančester junajted. Navodno je već slao skaute da gledaju...

-Iznenađujuće, Strahinja Pavlović. Srpski štoper nikada nije bio predmet značajnih glasina o transferima, ali stvari su se promenile poslednjih nedelja. Njegova odlična sezona je primećena u Premijer ligi, a profil velikog transfera je tu: Pavlović ima 24 godine i ima fizički uticaj koji je popularan u Engleskoj. Kristal Palas ga je tražio. Mančester Junajted je poslao (barem) jednu osobu da ga vidi. Milan, koji je za njega platio 18,5 miliona evra, ne traži kupca, ali je svestan da bi mogao da zaradi barem duplo više. Da li bi bilo potrebno tražiti još jednog defanzivca na tržištu? Naravno. Da li bi Milan izgubio jednog od svojih najboljih igrača sezone? Naravno. Ali tržište transfera takođe nosi ove rizike - piše "Gazeta".

Bliska istorija nas uči da je Milan već prodavao najboljeg igrače, od Sandra Tonalija, Tea Ernandesa, Tižanija Rejndersa, pa i Malija Čaua... Crveno-crni deo San Sira nema šta previše da ponudi tržištu, uz par izuzetaka poput Pavlovića kao jednog od retkih s prelaznom ocenom.

Međutim, Milan na transfer listi još vidi Rubena Loftus-Čika, Jusufa Fofanu, Kristofera Nkunkua i Rafaela Leaa. Na prvi pogled je jasna ideja da se smanji budžet na plate, ujedno i zaradi na transferima.