Strahinja Pavlović iga sjajno ove sezone. Srpski štoper je jedan od najboljih igrača Milana i odličnim partijama je privukao pažnju evropskih klubova.

Reprezentativac Srbije je leta 2024. godine stigao na "San Siro", a ove sezone uspeo da napravi veliki iskorak i opravda 18.5 miliona evra, koliko je Milan platio Salcburgu za njegovo dovođenje.

U odbrani je pokazao stabilnost, a velika je opasnost i u napadu, pošto je ove takmičarske godine postigao četiri gola, uz dve asistencije.

Interesovanje za srpskog štopera raste iz sedmice u sedmicu, a pojedini timovi već su slali skaute kako bi ga detaljno pratili. Među klubovima koji pažljivo motre na situaciju nalaze se Mančester junajted i nekoliko bogatih klubova iz Saudijske Arabije.

Ipak, prema navodima Kalčomerkata, trenutno je najkonkretniji Čelsi. Londonski klub planira novu rekonstrukciju ekipe i u Pavloviću vidi idealno rešenje za odbranu u godinama koje dolaze.

Iako trener Masimilijano Alegri smatra Pavlovića veoma važnim delom ekipe, Milan je spreman da sasluša ponude ukoliko budu dovoljno visoke. Klub i dalje vodi računa o finansijskoj stabilnosti, pa bi eventualna prodaja mogla da donese značajan prihod.

Prema procenama, "rosoneri" za Srbina traže oko 50 miliona evra.