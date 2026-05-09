Košarkaši Panatinaikosa imali su dve prilike da na svom terenu obezbede plasman na Fajnal-for Evrolige koji će se održati u njihovoj dvorani u Atini.

Ipak, tim Ergina Atamana je posle dva trijumfa u Španiji doživeo dva poraza kod kuće od Valensije, pa će se naredne srede odigrati majstorica.

Vlasnik Panatinaikosa Dimitris Janakopulos je suspendovan i ne može da prisustvuje domaćim utakmicama, pa je stoga ceo svet čekao njegovu poruku.

Prvo je objavio na svom Instagramu snimak na kojem se vidi kako Žan Montero pri rezultatu 84:77 gazi liniju, a nedugo zatim oglasio se putem storija.

- Poruka je primljena. Vreme je za dokazivanje za sve nas. Vreme je da svi koji veruju da su najbolji izađu i to dokažu - bez obzira na uslove - napisao je Janakopulos.

Očekivalo se burno obraćanje u njegovom stilu, ali je kontroverzni Grk ovoga puta bio kratak i jasan.

Peta utakmica plej-ofa između Valensije i Panatinaikosa je na programu u sredu.