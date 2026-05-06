Palmer se ove sezone našao na meti oštrih kritika navijača Čelsija, nakon što je njegova forma drastično opala.

Reprezentativac Engleske postigao je svega četiri gola iz igre u Premijer ligi, zbog čega mnogi smatraju da ne zaslužuje mesto u selekciji Tomasa Tuhela za Svetsko prvenstvo.

Najnoviji loše izdanje 24-godišnjeg ofanzivca viđen je u ubedljivom porazu Čelsija od Notingem Foresta (3:1), kada je "desetka" tima iz Londona promašila penal.

Prema navodima "Dejli Mejla", izvori van kluba tvrde da bi engleski fudbaler u privatnim razgovorima "razmotrio prelazak" na Old Traford. Ipak, iz samog Čelsija stižu jasne poruke, kako klub planira da odbije sve ponude i insistira da Palmer neće napustiti ekipu u narednom prelaznom roku.

Sam igrač je još u aprilu poručio da nema nameru da uskoro napusti Čelsi, uprkos činjenici da je kao dečak navijao za Mančester junajted.

Bivši član akademije Mančester sitija sada je fokusiran na to da sezonu završi u što boljem ritmu i izbori mesto u reprezentaciji Engleske za predstojeće Svetsko prvenstvo.