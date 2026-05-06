Reprezentativac Srbije i kapiten Sevilje Nemanja Gudelj "zapalio" je navijače obećanjem pred meč protiv Real Sosijedada i tada istakao da klub neće ispasti iz lige, a onda je stigla velika pobeda.

- Veliko hvala našim navijačima za neverovatnu atmosferu, podršku i poverenje koje su nam pružili otkako smo izgubili u Pamploni. Kada nam je najviše trebalo, dali ste nam ljubav i podršku bez uslova i nosili nas do pobede koja nas približava cilju - poručio je srpski reprezentativac, pa potom poentirao:

- Još je mnogo posla pred nama! I dalje ste nam potrebni! Ove subote želimo još jedno ludilo. Ako “Ramon Sančez Pishuan” hoće – “Ramon Sančez Pishuan” može.