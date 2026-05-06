Srpski reprezentativni štoper Jan-Karlo Simić izvesno će postati novi fudbaler Verdera iz Bremena.

On stiže kao slobodan igrač iz Al-Itihada, a potpisaće četvorogodišnji ugovor.

Tako će mladi štoper konačno debitovati u Bundesligi, nakon što je kao veoma mlad iz Štutgarta prešao u Milan.

Nedavno, Simića je prozivao Rade Bogdanović i to prilično brutalno.

- Ovaj Simić, Karl Simić, rekao sam im: 'Ja sam spreman kompletan fudbalski savez na Terazijama oralno da zadovoljim ako on postane igrač. Realno sada na SP ne ide samo neko ko veze nema'.

Simić je poreklom iz Višegrada, ali je rođen u Nemačkoj. Međutim, odlučio se da nastupa za reprezentaciju Srbije, za koju je do sada odigrao četiri utakmice.