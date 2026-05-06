Superliga Srbije će naredne sezone brojati 14 klubova, što je dva manje od do sada i četiri kola manje.

To znači da će kalendar biti rasterećeniji, ali početak šampionata ostaje isti kao do sada.

Nova sezona će početi 18. jula, što je dan ranije nego što se završava Svetsko prvenstvo. Razlika će biti što će biti relaksiraniji i imaće pauze u toku prvenstva. Zimska pauza će početi 6. decembra kada se odigra 18. kolo. Zimska pauza će biti duža i drugi deo će početi 6. februara.

Predviđene su dve pauze zbog obaveza reprezentacije. Prva će biti neuobičajeno duga, odnosno trajaće tri sedmice, jer će državni timovi od 24. septembra do 4. oktobra u Ligi nacija odigrati čak četiri utakmice. Druga pauza je u drugoj dekadi novembra.

Početak šampionata će sigurno obeležiti i odlaganja utakmica. Partizan i Vojvodina će početi sa Evro kupovima 9. jula i klubovi imaju pravo da odlože dve utakmice u prva tri kola kvalifikacija i jednom u plej ofu.