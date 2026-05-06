I pored toga što će u julu napuniti 40 godina, on će nastaviti karijeru, pošto je potpisao je ugovor sa Fluminenseom, saopštio je klub iz Rio de Žaneira.

Kako se navodi, Atletiko Mineiro je pristao da bez naknade pusti Hulka i on će posle Svetskog prvenstva moći da igra za Fluminense.



Hulk (39) je sa Fluminenseom potpisao ugovor do 31. decembra 2027. godine.



Brazilski fudbaler je od 2021. godine član Atletiko Mineira za koji je odigrao 309 utakmica i zabeležio 140 golova i 56 asistencija.

On je tokom karijere igrao još i za Vitoriju, Kavasaki, Saporo, Tokio Verdi, Porto, Zenit iz Sankt Peterburga i Šangaj.



Hulk u dresu reprezentacije Brazila odigao 49 mečeva i upisao 11 golova.



Fluminense se nalazi na trećem mestu na tabeli brazilskog prvenstva sa 26 bodova.