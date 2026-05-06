Brazilski internacionalac, Marsio Santos, posle samo jedne sezone napušta Makabi Tel Aviv i seli se na koledž. On će karijeru nastaviti u NCAA, gde se obavezao na vernost LSU-u, a izraelskom klubu će prema pisanju portala ONE pripasti obeštećenje od 550.000 evra.

Kako bilo, odlaskom Santosa ostaje rupa u planiranjima trenera Odeda Kataša i njegovog stručnog štaba za narednu sezonu, a navodno je Makabi pikirao centra Zvezde da je popuni.

"IsraelHayom" ističe da je Kataševa prva želja da se u Tel Aviv vrati – Hasijel Rivero.

Jasno, dobro se poznaju s obzirom da je Kubanac igrao za Makabi od 2023. do 2025, te je upoznat sa sistemom i ne bi mu bilo potrebno mnogo vremena za adaptaciju.