Zbog toga, navijači crno-belog kluba su mu dali nadimak "crni strelac" i vrlo brzo im je prirastao za srce.

Nakon rastanka sa Partizanom, pronašao je novu sredinu, a to je AEK iz Atine, koji predvodi Dragan Šakota.

Klub iz Atine se trenutno nalazi među četiri najbolja tima u FIBA Ligi šampiona i učestvuje na završnom turniru u Badaloni, gde će se odlučivati ko će biti novi šampion.

Naneli je tokom boravka u Beogradu ostavio snažan utisak, posebno u sezoni 2022/23 kada je bio jedan od ključnih igrača i ljubimac navijača.

Ipak, saradnja sa crno-belima okončana je na način koji je izazvao dosta polemike, naročito posle njegove javne kritike upućene predsedniku kluba Ostoji Mijailoviću.

U međuvremenu, oglasio se i Savić, bivši sportski direktor crno-belih, koji je sredinom marta za izjavio:

-Mislim da smo se kao klub mnogo ogrešili o Nanelija.

Upravo je tu rečenicu prokomentarisao Naneli u razgovoru za "Mozzart Sport".

-Prekasno je to izjavio. Da budem potpuno iskren, prekasno. Mogao je to da kaže odmah. Ipak, ako je njemu lakše i bolje što je to sada izjavio, u redu. Meni nije ništa lakše zbog te izjave - poručio je Naneli u razgovoru za medije.