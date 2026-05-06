Nanli je govorio o navijačima AEK-a, kluba za koji sad igra .

-Iako osećaš podršku, ipak smo mi profesionalci i moramo biti spremni bilo da ima 10 ljudi na tribinama ili 10.000. Moraš da budeš spreman i tu je najvažnija samomotivacija. Navijači svakako pomažu, uzbudljivo je čuti ih. Dakle, definitivno osećam snagu AEK-ovih navijača - rekao je Naneli za "Meridijan"

U tom trenutku je Naneli pogledao malo, zastao, pa dodao:

-Ali ne postoji ništa na svetu kao što su Grobari. Srpska košarka je generalno drugačiji svet, mada i Grčka ima sjajnu košarkašku istoriju.

Pre odlaska u Badalonu, Naneli se video u Atini sa Tristanom Vukčevićem. Otvorio je i za nas vrata razgovora dvojice bivših saigrača iz Partizana.

-Pričali smo o životu, košarci. Razgovarali smo o raznim temama. Često smo u kontaktu, tako da to nije bilo neko veliko „hvatanje koraka“ jer se često čujemo.

Otkrio je da se i dalje čuje sa crno-belom familijom.

-Da, ponekad se čujemo, nekada i vidimo.