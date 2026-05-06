Košarkaši Monaka završili su učešće u Evroligi porazom od Olimpijakosa u plej-ofu. Tim iz Kneževine ni na jednom meču sa pirejskim crveno-belima nije bio konkurentan i počišćen je sa 3:0 u seriji.

Odmah posle eliminacije se oglasio najbolji igrač Monaka Majk Džejms.

- Čoveče, kakva sezona. Mnogi nam neće dati zasluge, ali mnogi timovi nisu uspeli da urade ovo što smo mi, sa svim što se desilo. Još jedna stvar koju treba da sredimo pre oproštaja. Vreme leti - napisao je Džejms na Tviteru.

Jasno aludira na ogromne finansijske probleme u Monaku, zaostale plate i haos koji se dešava u klubu. Nije ni on u tome mnogo pomogao svojim javnim ispadima, prozivkama i ponašanjem i baš zato je odigrao poslednji evroligaški meč u dresu Monaka. Na kraju sezone mu ističe ugovor i odlazi kao slobodan igrač.

Džejms bi karijeru mogao da nastavi u Barseloni koja je prvi favorit za njegovo dovođenje i navodno su obe strane blizu dogovora. Najbolji strelac u istoriji Evrolige je imao uspešnu saradnju sa trenerom katalonskog tima Ćavijem Paskvalom dok su bili u Panatinaikosu i to je jedan od razloga što bi mogao da padne dogovor.