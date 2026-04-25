Košarkaši Monaka su obezbedili plasman u plej-of Evrolige pobedom nad Barselonom i u borbi za Fajnal-for će igrati protiv Olimpijakosa.

Ovo će ujedno biti i prvi put u karijeri da će Nemanja Nedović igrati u plej-ofu Evrolige.

Njegov saigrač Majk Džejms očigledno je dao obećanje Nedoviću, što je uspeo i da ispuni, čime se potom i pohvalio na društvenim mrežama.

- Održao sam obećanje brate - napisao je Amerikanac na društvenoj mreži “X”.

Nedović je propustio poslednjih nekoliko mečeva svog tima zbog povrede, ali se očekuje da bude u sastavu za seriju sa crveno-belima iz Pireja.