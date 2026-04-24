Monako je na svom terenu savladao Barselonu rezultatom 79:70 i tako zakazao četvrtfinalu seriju sa Olimpijakosom, a iskusni srpski bek će konačno zaigrati u ovoj fazi elitnog takmičenja.

Nedović je igrao za nekoliko evroligaških klubova, ali nikada nije uspeo da se domogne plej-ofa.

Karijeru je počeo u Crvenoj zvezdi, a potom je nosio dres Ritasa, Golden Stejta, Valensije, Unikahe, Olimpije iz Milana, Panatinakosa iz kog se vratio u Zvezdu 2022. godine.

Tri sezone je bio na Malom Kalemegdanu da bi potom letos potpisao za Monako, sa kojim će konačno igrati plej-of.