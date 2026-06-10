Legendarni litvanski košarkaški trener Vladas Garastas preminuo je u 94. godini života, saopštio je Košarkaški savez Litvanije.

Garastas, koji se smatra jednim od najvažnijih stručnjaka u istoriji evropske košarke, ostavio je neizbrisiv trag kao strateg koji je postavio temelje uspeha litvanske košarke nakon obnove nezavisnosti te zemlje.

Njegova trenerska karijera neraskidivo je vezana za Žalgiris iz Kaunasa, koji je s klupe predvodio od 1979. do 1989. godine. U tom periodu, Garastas je predvodio ekipu do tri uzastopne titule šampiona SSSR-a (1985–1987), čime je prekinuta dugogodišnja dominacija moskovskog CSKA.

Kao selektor reprezentacije Litvanije (1992–1997), Garastas je predvodio nacionalni tim do istorijskih uspeha na međunarodnoj sceni. Pod njegovim vođstvom, Litvanija je osvojila dve bronzane olimpijske medalje – u Barseloni 1992. i Atlanti 1996. godine, kao i srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 1995. godine u Atini - kada su izgubili od Jugoslavije.