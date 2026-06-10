Fudbalski klub Mančester junajted saopštio je danas da će Kazemiro, Džejdon Sančo i Tajler Malasija napustiti klub na kraju meseca, a da se Markus Rašford vraća sa pozajmice iz Barselone.

Kazemiro, Sančo i Malasija će na kraju meseca postati slobodni igrači nakon što im isteknu ugovori.

Rašford je tokom sezone 2025/26 bio na pozajmici u Barseloni, za koju je odigrao 49 mečeva i zabeležio 14 golova i 14 asistencija.

Kazemiro je za četiri sezone odigrao 160 utakmica za Mančester na kojima je postigao 26 golova i upisao 14 asistencija.

Sančo je od 2021. godine bio član Mančestera, a nekoliko puta je odlazio na pozajmicu u tom periodu.

Malasija je od 2022. godine igrao za Mančester i zabeležio je 50 utakmica.