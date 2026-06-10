Svetsko prvenstvo ne bi bilo isto da nije čuvene novinarke Dilete Leote. Iako njena reprezentacija Italije ne igra na ovom Mundijalu, ona neće propustiti smotru najboljih selekcija planete.

Izazovna Italijanka stigla je u Meksiko odakle se javila fanovima.

Inače, Dileta je na Mundijal stigla kao predstavnica kuće DAZN, gde se preselila nakon vremena provedenog na "Skaju". Svojevremeno je otkrila i kako je tamo završila.

– Na početku nije bilo lako, kolega mi je takođe rekao: "Doveli su te samo zbog grudi", ali iz tog razloga sigurno nisam napustila "Skaj." Odlučila sam da odem u DAZN, jer je to bio novi izazov i zato što sam osećala da je tržište satelitske televizije počelo da se menja.