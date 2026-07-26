Luka Đorđević je jedno od najvećih pojačanja BATE Borisova za ovu sezonu. Nekadašnji reprezentativac Crne Gore godinama ne uspeva da pronađe pravu formu, pa će u Belorusiji pokušati da oživi karijeru.

Ipak, njegovom dolasku se ne raduje legenda tamošnjeg fudbala - Genadije Tumilovič.

Proslavljeni golman moskovskog Dinama i nekadašnji reprezentativac Belorusije je na vrlo ružan način najavio dolazak ovog napadača u BATE Borisov budući da ga je nazvao "klasičnom srpskom prevarom".

- Ne znam ništa o tome ko su novi investitori BATE-a i odakle im novac, ali dovođenje Jurija Kovaleva je definitivno pojačanje tima. Što se tiče Đorđevića, sećam se njegovog dolaska u Zenit, ali on je bio čista srpska prevara. Uprkos tome, mislim da će za belorusko prvenstvo da bude okej - rekao je Tumilovič.

BATE Borisov se nakon 14 kola u beloruskom šampionatu nalazi na 15. mestu, u zoni ispadanja, sa devet osvojenih bodova i isto toliko postignutih golova. Ovaj klub je nekada bio učesnik Lige šampiona, ali je nakon početka rata na teritoriji Ukrajine usledio veliki pad. Sledi im grčevita borba za opstanak i biće im neophodni Đorđevićevi golovi kako bi izbegli ispadanje.

Luka Đorđević je 2012. godine kao veliki talenat stigao u Zenit, ali je za ruskog giganta tokom pet sezona upisao tek 30 nastupa, uz tri gola i dve asistencije. Formu je pokušao da pronađe na pozajmicama, a nakon rastanka je nastupao za moskovsku Lokomotivu, danski Vejle, Soči, Abhu Karmiotis i Sogdijanu. Sada će u Belorusiji pokušati da se vrati na pravi put.